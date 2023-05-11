وزير التجارة يشارك في طاولة حوار غرفة مجلس الاعمال العراقي ــ الاميركي بواشنطن

2023/05/11 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التجارة والوفد المرافق في

عاصمة الولايات المتحدة الاميركية

واشنطن اليات التعاون المشترك بين

الطرفين بما يتعلق بتوريدات القمح

الاميركي للعراق تلبية لدعوة موجهة له

من مجلس الحنطة الاميركي.

وذكر

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