تحالف التعويضات العادلة : يدين خطاب الكراهية ضد الايزيديين

2023/05/11 | 12:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل بشدة , يدين التحالف من أجل التعويضات العادلة خطابات الكراهية الأخيرة والاتهامات الكاذبة ضد المجتمع ألأيزيدي في العراق لحرق مزعوم لمسجد في سنجار في 27 أبريل 2023.التحالف للتعويضات العادلة يتضامن مع ألأيزيديين ، ويطالب بأن تتم معاملتهم أسوةً بالمكونات العراقية ألأخرى في أن يتم إحترام وتقدير كرامتهم.

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