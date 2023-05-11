على أنغام نشيد كردستان.. الرئاسات الثلاث تحضر حفل افتتاح نصب بارزاني

2023/05/11 | 12:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضرت الافتتاح قيادات حكومية وسياسية.

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