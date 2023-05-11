2023/05/11 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الخميس، الجدية في استكمال متطلبات إنجاز موازنة 2023.

وقال العطواني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التوافق السياسي على الإسراع في إقرار الموازنة يؤكد الجدية في استكمال متطلبات إنجازها".

واضاف، "قطعنا شوطا طويلا في التدقيق والمراجعة لمشروع قانون الموازنة".

وأكد رئيس اللجنة أنه "نعمل بكل قوة لإنجاز مشروع القانون وتقديمه الى مجلس النواب وفقا للموعد الذي حدده ائتلاف إدارة الدولة".

وكان مجلس النواب قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام تبلغ مبالغ كل عام منها نحو 200 تريليون دينار، لكن النواب أكدوا أن هذه المبالغ كبيرة جداً ودعوا إلى خفضها لضمان عدم وجود عجز لا تمكن تغطيته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تؤكد الالتزام بالموعد المحدد لإقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تؤكد الالتزام بالموعد المحدد لإقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).