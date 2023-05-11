2023/05/11 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eqFlomIq7cU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاسم الفهداوي : الانبار اصبحت مدرسة للفساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاسم الفهداوي : الانبار اصبحت مدرسة للفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).