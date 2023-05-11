2023/05/11 | 12:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...

ظهرت المقالة رئيس المالية النيابية: قطعنا شوطا في تدقيق قانون الموازنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس المالية النيابية: قطعنا شوطا في تدقيق قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس المالية النيابية: قطعنا شوطا في تدقيق قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).