2023/05/11 | 12:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة القضاء الاعلى يرد دعوى مشعان بشأن عضويته في مجلس النواب أولاً على المسلة.

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