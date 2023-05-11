شاهد رد فعل مزارعين بأوكرانيا رغم استخدام روسيا الجوع كسلاح وفقا لمسؤولين أمريكيين

2023/05/11 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مسؤولون أمريكيون إن روسيا تمنع سفن الحبوب من مغادرة أوكرانيا وتستخدم الجوع كسلاح.هذا، فيما تستعد أوكرانيا لهجومها المضاد المتوقع ضد القوات الروسية.

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