الغزي يطالب بزيادة تخصيصات محافظة ذي قار في الموازنة

2023/05/11 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الخميس،زيادة تخصيصات المحافظة في الموازنة ، مؤكدا أن المحافظة بحاجة إلى 4 – 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط.وقال المحافظ […]

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