الأمن الوطني يحبط تهريب أكثر من 250 ألف لتر من المشتقات النفطية

2023/05/11 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، إحباط محاولات لتهريب أكثر من (250) ألف لتر من المشتقات النفطية في عدة محافظات أبرزها بالعاصمة بغداد.وذكر بيان للجهاز، تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه […]

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