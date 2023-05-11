فيديو.. الشرطة المغربية تعتقل فتاة تفاخرت بكسر واجهة محل على الملأ بغرض السرقة

2023/05/11 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المغربية المختصة عن اعتقال فتاة شابة أقدمت على تحطيم واجهة محل في أحد شوارع العاصمة، الرباط، وذلك قبل تتفاخر بفعلتها على الملأ.

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