احباط تهريب أكثر من 250 ألف لتر من المشتقات النفطية في 5 محافظات

2023/05/11 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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احباط تهريالسومرية نيوز – امنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، احباط عمليات تهريب أكثر من (250) ألف لتر من المشتقات النفطية في محافظات عدة.ب أكثر من 250 ألف لتر من المشتقات النفطية في 5 محافظات

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