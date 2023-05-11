بالصور:الأمن الوطني يحبط عمليات تهريب أكثر من (٢٥٠) ألف لتر من المشتقات النفطية في محافظات عدة

2023/05/11 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الأمن الإقتصادي بعد نصب

كمائن محكمة من إحباط عمليات تهريب (٢٦٦)

ألف لتر من المشتقات النفطية أبرزها في

محافظة بغداد، حيث تم ضبط صهريج مخصص

لنقل الإسمنت محورٌ بطريقة مبتكرة

لتهريب المشتقات ا

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