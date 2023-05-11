2023/05/11 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر | بحضور السوداني وعدد من الشخصيات السياسية ..افتتاح متحف بارزاني الوطني

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افتتاح متحف بارزاني الوطني قناة التغيير الفضائية.

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