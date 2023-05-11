العراق وايران يوقعان مذكرة تفاهم خاصة بمكافحة المخدرات

2023/05/11 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وقع وزير الصحة ورئيس الهيئة العليا لمكافحة المخدرات صالح الحسناوي ،اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في جمهورية ايران الاسلامية اسكندر مؤمني ممثلا عن الجانب الايراني بمقر الوزارة.

وقال الحسناوي في بيان حصلت ( بغداد اليوم ) على نسخة منه ، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وايران، من أجل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة افة المخدرات ، مؤكدا "عزم الوزارة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي".

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات ومختلف المجالات، الصحية وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها بين البلدين.

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