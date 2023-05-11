الحكيم يؤكد أهمية توحيد الجهود لإكمال خطوات بناء مؤسسات الدولة

2023/05/11 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم ، الى المزيد من التعاون والعمل المشترك لنقل العراق الى مرحلة "الثبات والنشاط".

وقال الحكيم في كلمته بافتتاح متحف بارزاني الوطني اليوم في أربيل بحضور الرئاسات الثلاث وحشد من القادة السياسيين في كلمته تابعته (بغداد اليوم) ، إن "انجاح تجربة (تحالف إدارة الدولة) وتدعيم مسارات الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني ضمن جهودها التنموية والخدمية ونواياها الطيبة في خدمة جميع أبناء شعبنا العراقي من زاخو الى البصرة، في ظل الاستقرار السياسي والتفاؤل المجتمعي والتفاعل الإقليمي والدولي، يجب أن تدفعنا إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك ، لنقل العراق من مراحله ومساراته السابقة إلى مرحلة الثبات والنشاط والفاعلية والتأثير الايجابي".

وأضاف، إن "تخليد التاريخ والتذكير بمواقف صناع القرار والقادة المؤثرين، وإحياء المراحل التاريخية المفصلية من خلال هذه الفعاليات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية ومنها إنشاء المتاحف وإقامة المعارض والمحافل بات يمثل سياقات ضرورية تشهد على عمق وعي الشعوب بأهمية تاريخهم و تأثير ذلك التاريخ على حركتهم نحو المستقبل".

وتابع الحكيم "التاريخ يمثل ذخيرة الأجداد، وتراث الآباء ومسارات الأسلاف وهو بعد ذلك عِبر و دروس من الماضي بكل ما تحمله من مرارات وانتصارات ومتغيرات ، ومواقف وموانع ، ومنح ومحن ، وفرص وتهديدات وغيرها مما يساعد الشعوب على توثيق التجارب ومراجعتها، وتنضيج المشاريع والرؤى بما يحقق التراكم والاستمرار والتقدم ، وهنا تكمن أهمية التأريخ وتوثيقه ودراسته والأخذ به".

وأكد "لا شك أن النضال الكردي الطويل ضد الاستبداد والتهميش والاقصاء والتمييز قد ارتبط وثيقاً مع الجهود والتضحيات الكبيرة لأبناء شعبنا العراقي الكريم في مختلف عناوينه ومساحاته، ففي كل بقعة من بلادنا نتلمس العمل المشترك والدماء الممزوجة بحب الوطن والنوايا الخالصة التي تآخت وتعاهدت على أهداف نبيلة موحدة في مقدمتها: الحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة والقانون والتعايش السلمي".

ورأى الحكيم ان "من الأهمية بمكان، توحيد الجهود والمواقف لإنجاح وإكمال خطوات وعمليات بناء مؤسسات الدولة العراقية ضمن سياقاتها الدستورية والسياسية الصائبة التي تنعكس على مجتمعنا وشعبنا و وطننا بالاستقرار والازدهار والأمن والأمان".

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