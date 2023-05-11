التومان الإيراني يهوي لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار

2023/05/11 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت العملة الإيرانية التومان، اليوم الخميس، مستويات منخفضة غير مسبوقة أمام الدولار.





حيث تم تداول 100 دولار أميركي بأكثر من5 ملايين تومان ايراني منذ صباح اليوم، وصولا الى 5 ملايين و250 ألف تومان.

وتشهد ايران احتجاجات شعبية وضغوطا اقتصادية غربية منذ فترة، آخرها تعليق وزارة الاقتصاد الألمانية ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمار التجاري مع إيران، ضمن خطوات الدعم العالمي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني.





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