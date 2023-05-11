الحشد الشعبي يقتل ثلاثة دواعش جنوب شرق صلاح الدين

2023/05/11 | 13:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك بعد تعرض على نقاط الفوج الثاني في اللواء 88 بالحشد في ناحية المعتصم.

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