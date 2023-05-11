2023/05/11 | 13:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن...

ظهرت المقالة وزير الخارجية الإيراني: السعودية عينت سفيرا لها في طهران أولاً على المسلة.

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