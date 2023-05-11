بارزاني يشكر السوداني لجديته بتنفيذ الاتفاق الاستراتيجي

2023/05/11 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، عن شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لجديته في تطبيق الاتفاق الاستراتيجي.

وقال بارزاني، في كلمة له خلال حفل افتتاح نصب البارزاني التذكاري، الذي أُقيم في محافظة أربيل، إن “معركتنا مع الأنظمة السابقة ليست معركة بين الكرد والعرب بل معركة ضد الظالم مهما كان هذا الظالم عربي او كردي.

وأضاف، أن “العلاقات بين اربيل وبغداد تشهد أجواء جيدة”، معربا عن شكره “للسوداني كونه يعمل بجدية لتنفيذ الاتفاق الاستراتيجي، ونعمل على دعمه بكل ما أُوتينا من قوة”.

ودعا بارزاني، الأحزاب الكردية إلى “فتح صفحة جديدة، واجراء اجتماع موسع قبل 18 من هذا الشهر لحل المشاكل”.

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