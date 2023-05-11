رئيس الوزراء: سنمضي لإصلاح أجهزةَ الدولة

2023/05/11 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المضي بعملية التنمية والبناء لصنع الفارق وإصلاح أجهزةَ الدولة.

وقال السوداني، بكملة له خلال حفل افتتاح نصب البارزاني التذكاري في أربيل، إن “كردستان شهدت تضحيات الكرد والعرب وباقي الأطياف العراقية معاً، حين انبرت الحركة الوطنية الكردية بكلِّ مسمياتها، لمقارعة الطغاة ومواجهة عجرفة البعث الصدامي وجرائمه، وأن التضحيات ليست جديدةً على آبائنا وشهدائِنا من كلّ طيف ودين ومذهب في العراق”.

وأضاف: “نستذكر الشخصية الوطنية، المتمثلة بالزعيم الراحل المُلا مصطفى البارزاني، وسيرته المعطاء للقضية الكردية، لقد أرادَ شهداءُ شعبنا الكردي، وعموم شهداء الحركة الوطنية العراقية، أن يورثوا أبناءهم بلداً تزدهرُ فيه العدالةُ والمساواة، ويعيشُ فيه المواطنُ كريماً وعزيزا”.

وتابع السوداني: “نتحملُ المسؤولية لنمضي بعملية التنمية والبناء ونصنع الفارق، ونُصلح أجهزةَ الدولة وصولاً إلى حكومة الخدمة، ورضا الشعب تحدٍ كبيرٍ وليس هناك من انتظارٍ لساعةِ العملِ والإعمار، فالواجبُ ينطلقُ معنا نحوَ كلِّ العراقيين، في إقليم كردستان وكل أنحاء العراق”.

وأكد: “وضعنا أولويات العمل الحكومي منذ اليوم الأول في تشكيل الحكومة، ومضينا في معالجة الملفات ذات التماسِّ المباشر مع المواطن، ونعملُ بكلِّ جدٍّ على أنْ لا نُضيّع الفرصة التي بُنيت على تضحياتِ شعبنا ومعاناته، ونضال رجاله”.

وختم بالقول: “أحيي الدور الكبير لمسعود بارزاني، ونحن على ثقة باستمرار دوره البنّاء وإسهاماته الوطنية في دعم العملية السياسية وبناء العراق الجديد”.

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