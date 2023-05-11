الاتصالات: ماضون بتقيم الشركات المجهزة الانترنت

2023/05/11 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الاتصالات، عمر عبدالرزاق، اليوم الخميس، عن مضي الوزارة باجراءات تقييم الشركات المجهزة الانترنت.وقال عبدالرزاق، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الوزارة مستمرة بمتابعة اعداد الشركات المجهزة للانترنت”، مبينا انه “تم عقد اجتماع لهيئة الرأي برئاسة وزيرة الاتصالات وايضا تم مناقشة اداء هذه الشركات”.واضاف ان “الوزارة ماضية باجراء […]

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