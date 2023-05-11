توقفوا عن الكراهية ضد الإيزيديين!

2023/05/11 | 13:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برلين كعضو في لجنة حقوق الإنسان (في البرلمان الألماني) ، أدين بشدة حملة الكراهية والتهديدات ضد الإيزيديين في شمال العراق.لقد حان الوقت لجميع المسؤولين في العراق للعمل بشكل حاسم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المخيمات والسماح للإيزيديين للعودة الآمنة إلى مناطقهم الأصلية في شنكال.لكن ماذا حدث؟ ألقت السلطات …

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