أراوخو مفتاح تغيير الوجه التاريخي لبرشلونة

2023/05/11 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت (أ ف ب) – بعدما ترافق اسم برشلونة بما أطلق عليه أسلوب “تيكي تاكا” الذي بدأه مدربه الهولندي السابق الراحل يوهان كرويف وأتقنه جوزيب غوارديولا، أدرك المدرب الحالي تشافي هرنانديس أنه من أجل العودة الى منصة التتويج يجب تغيير الأمور.غاب برشلونة عن منصة تتويج الدوري المحلي منذ 2019، لكن ها هو الآن على […]

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