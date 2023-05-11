ترامب يطل مجددا مطلقا الاستفزازات والإهانات

2023/05/11 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوفستاون (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمرشح لانتخابات 2024 الأربعاء على شبكة “سي أن أن” مجددا واستخدم أسلوبه المعتاد مطلقا الاستفزازات والإنتقادات في كل الاتجاهات وسط تصفيق أنصاره.هذه المقابلة التي طرحها خلالها حضور أسئلة على ترامب في واحد من الحوارات التقليدية في السياسة الأميركية، كانت أول ظهور […]

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