مقترحات لإصلاح التعليم العالي – ضياء واجد المهندس

2023/05/11 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضياء واجد المهندس يعاني التعليم العالي في العراق من تراجع خطير في مسيرته ولإيقاف هذا التراجع والبدء بخطوات الإصلاح نرى أن يتم ذلك على وفق المحاور الأتية : المحور الأول : الأسبقيات : 1 – وضع استراتيجية للتعليم العالي يتم الإلتزام بأهدافها ومساراتها وتستكمل بغض النظر عن أسم الوزير أو مدة بقائه في الوزارة […]

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