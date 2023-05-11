يهود العراق إلى إسرائيل.. من نعيم بابل إلى جحيم صهيون

2023/05/11 | 13:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليهود العراق قصة معقدة، عاشوا فيها ضروبا من التيه، وأصنافا من الأزمات، بداية بأزمة الهوية وصولا إلى أزمة السياسة، فكانوا بحق قصة عرب يهود، أو يهود من أصل عربي، تستحق أن تروى.

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