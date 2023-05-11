العراق يلقي القبض على متسللين أجنبيين اثنين حاولا تجاوز الحدود

2023/05/11 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة قوات الحدود عن القاء القبض

على شخصين اجنبيين حاولا التسلل من

الحدود بطرق غير شرعية.

وقال بيان للقيادة اطلعت عليه وكالة نون

الخبرية ان " الفوج الاول في لواء الحدود

الحادي والعشرون ضمن قياد

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