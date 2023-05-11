العراق يدرس فتح خط نقل بحري مع روسيا

2023/05/11 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المتحدث الرسمي للشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل طالب البديري، اليوم الخميس، إن الوزارة تدرس إمكانية فتح ممرات وواجهات للنقل البري والبحري مع الجانب الروسي.

وأوضح البديري، أن "الشركة العامة للنقل البحري شكّلت لجاناً لدراسة الجدوى الاقتصادية والانعكاسات التي ستتحقق من فتح الخط التجاري مع الجانب الروسي، لا سيما أن الموقع الجغرافي للبلاد يربط محاور مهمة منها آسيا وأفريقيا، وبالتالي فإنَّ دخول السفن والبواخر عبر موانئ العراق سيكون ضمن مدة زمنية أقصر مما يوفر الوقود والأرزاق لتلك البواخر، على العكس من مرورها عبر خطوط دول أخرى بمسافات زمنية أطول تصل في بعض الأحيان إلى أشهر".

وأكد البديري في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الكثير من الدول ومنها روسيا تبحث عن خطوط نقل لبضائعها، فعلى سبيل المثال إن تصدير بضاعة من الصين عبر موانئ العراق مروراً بتركيا سيضمن وقتاً أقل بكثير مما لو كان عبر خط آخر".

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