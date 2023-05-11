“اصدقاء بوتين” في بغداد يثيرون الجدل مرة أخرى بلافتات عملاقة (صور)

2023/05/11 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفعت مجموعة تطلق على نفسها "اصدقاء بوتين" في العراق "، اليوم الخميس، صورا في شوارع العاصمة بغداد، عبرت من خلالها عن موقفها الداعم للشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.

هذه الخطوة حظيت بتداول كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



بين من طالب بمحاسبة من قام برفعها ومن أيّد الخطوة التي قد لا تنسجم مع الموقف الرسمي العراقي.

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