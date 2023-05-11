السجن بحق مدانين عن جريمة انتحال منصب قضائي

2023/05/11 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكمين بحق مجرمين اثنين عن جريمة انتحال منصب مدع عام في مجلس القضاء الاعلى.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة الجنايات اصدرت حكمين، الأول بالسجن 7 سنوات بحق المجرم (أ) عن جريمة انتحال منصب مدعي عام في مجلس القضاء الأعلى بقصد الحصول على منفعة، والثاني لمدة أربعة سنوات بحق المجرمة (ح) التي تعمل محامية لقيامها بالاشتراك مع المجرم بانتحال منصب المدعي العام من خلال وجوده في مكتبها ومساعدتها له بانتحال هذا المنصب".

واضاف ان "المجرم الذي انتحل منصب مدع عام قام بأخذ مبالغ مالية من المشتكي مقابل قيامه بتغيير الوصف القانوني للمادة القانونية المحكوم بها (شقيق المشتكي) كونها أقل عقوبة".

وأشار الى أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم (أ) وفقاً لاحكام القرار 160 لسنة 1983 / اولا / 1 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فيما أصدرت حكمها بحق المجرمة (ح) وفقا لاحكام القرار 160 / اولاً / 1 و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".

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