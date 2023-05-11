انفجار يهز الطارمية شمال بغداد

2023/05/11 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار مقذوف حربي قديم من مخلفات داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مقذوفا حربيا قديما من مخلفات داعش، انفجر اثناء مرور عجلة نوع كيا حمل بداخلها اشخاص اثنين في قرية الواوية بقضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف أن "الانفجار تسبب باضرار مادية فقط ولم يتم تسجيل اي اضرار بشرية".

يشار الى ان قضاء الطارمية شمالي بغداد، يشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية واشتباكات بين القوات الأمنية وارهابيي داعش.

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