2023/05/11 | 14:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى.. هجوم لـ"داعش" على نقطة أمنية في حاوي النمرود يودي بحياة اثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/11 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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