2023/05/11 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون صحة دماغهم سيئة، وأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الاشخاص الذين يشخرون لاينامون بعمق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الاشخاص الذين يشخرون لاينامون بعمق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).