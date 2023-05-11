2023/05/11 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قد تكون صحة دماغهم سيئة، وأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الاشخاص الذين يشخرون لاينامون بعمق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الاشخاص الذين يشخرون لاينامون بعمق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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