2023/05/11 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر هذه الفتاة التي تعمل في متجر داخل محطة وقود في مدينة دافنبورت بولاية فلوريدا الأمريكية، محظوظة لأنها ما تزال على قيد الحياة.وذلك بعد أن قالت الشرطة إن أحد المهاجمين طعنها 9 مرات بقصد قتلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعنها 9 مرات قبل أن تفر منه.. شاهد لحظات هلع موظفة في متجر هاجمها رجل مجهول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طعنها 9 مرات قبل أن تفر منه.. شاهد لحظات هلع موظفة في متجر هاجمها رجل مجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).