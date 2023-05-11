2023/05/11 | 14:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.وقام نجيب بإعادة نشر تويتة عليها صورة الفنان الكبير عادل إمام وعلق عليها قائلا: “عظيم مصر وحبيبنا بخير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ‘عادل إمام’ المركز الخبري الوطني.

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