التخطيط تحصي أعداد براءات الاختراع خلال العام الماضي

2023/05/11 | 14:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك توثيق دقيق لبراءة الاختراع منذ لحظة تقديمها من قبل المخترع والمبتكر.

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