2023/05/11 | 14:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وصل وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني احسان خاندوزي، الخميس، الى...

ظهرت المقالة وزير الاقتصاد الإيراني يصل جدة أولاً على المسلة.

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