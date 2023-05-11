2023/05/11 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، القبض على 26 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية.

وذكر بيان للقيادة أنه “في عمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، من إلقاء القبض على (26) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية عبر قناة شط العرب”.

وأضاف أنه “تم العثور بحوزتهم على مواد مخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 26 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 26 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).