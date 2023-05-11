2023/05/11 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت حلقة برنامج اليوم "مهنة التمريض في التعليم" عبر التركيز على أهمية تأهيل الكوادر التمريضية للتعامل مع مختلف الطوارئ الطبية، واحتفال الطواقم الطبية حول العالم هذا العام باليوم الدولي للممرضات تحت شعار "ممرضاتنا مستقبلنا".

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