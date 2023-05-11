الأمن الوطني يحبط عمليات تهريب أكثر من (٢٥٠) ألف لتر من المشتقات النفطية في محافظات عدة

2023/05/11 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن الجولات الميدانية التي تجريها مفارز جهاز الأمن الوطني في عموم محافظات البلاد لمنع حالات التهريب والتلاعب بالمنتجات النفطية التي تتسبب بخلق مشكلات إقتصادية ترهق كاهل المواطنين، تمكنت مفارز الأمن الإقتصادي بعد نصب كمائن محكمة من إحباط عمليات تهريب (٢٦٦) ألف لتر من المشتقات النفطية أبرزها في محافظة بغداد، حيث تم ضبط صهريج مخصص لنقل الإسمنت محورٌ بطريقة مبتكرة لتهريب المشتقات النفطية، لكن دقة المعلومات وسرعة البديهة المتوافرة لدى مفارزنا أسهمت في كشف هذه العملية وإحباطها.فيما توزعت باقي العمليات في محافظات (نينوى، وكركوك، وديالى، وصلاح الدين) وتم ضبط (٤٠) خزان مختلف السعات وغلق (٣) ساحات غير رسمية تُستخدم لتهريب المشتقات النفطية.وقد جرت عمليات الضبط والإغلاق إستناداً لموافقات قضائية أفضت إلى إلقاء القبض على (١١) متهماً ومصادرة المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.

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