2023/05/11 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..كلمة هامة لـ السيد عمار الحكيم في افتتاح متحف بارزاني الوطني

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كلمة هامة لـ السيد عمار الحكيم في افتتاح متحف بارزاني الوطني قناة التغيير الفضائية.

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