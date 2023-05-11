مسعود بارزاني يشيد بالسوداني ويدعم خطواته

2023/05/11 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / الزمان: أشاد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في كلمة له، الخميس، اثناء مراسيم افتتاح صرح الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى بارزاني في أربيل، بخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حل المشاكل بين المركز والاقليم، قائلاً انه “أبدى جدية وجراءة في سبيل حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وندعم خطواته”، واصفاً الأجواء […]

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