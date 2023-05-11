2023/05/11 | 15:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XqlnuExh62k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري "متحف البارزاني" في بارزان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري "متحف البارزاني" في بارزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).