مقتل ضابط و3 مسلحين في اشتباك بسامراء

2023/05/11 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس،

مقتل ضابط وثلاثة مسلحين، بينهم

انتحاري، خلال اشتباك في مدينة سامراء

بمحافظة صلاح الدين .

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة

للوزارة)، في بيان، إن قيادة عمليات

سامرا

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