انفجار يهز ميلان الايطالية

2023/05/11 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي انفجار في مدينة ميلان

الايطالية اليوم الخميس.

وذكرت قناة /سكاي.تي.جي24/ الإخبارية : "ان

النيران اندلعت في عدة سيارات ودراجات

نارية وسط ميلان بشمال إيطاليا بعد

انفجار ربما يكون مصدره شاحنة".

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