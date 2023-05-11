نقابة الصحفيين العراقيين تستذكر استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة

2023/05/11 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت نقابة الصحفيين العراقيين في

بغداد وقفة تضامنية استذكرت فيها

استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين ابو

عاقلة

وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد

اللامي خلال الوقفة التضامنية التي جرت

اليوم في مقر النقا

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