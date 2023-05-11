2023/05/11 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – محلياتاصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، حكمين بحق مجرمين عن جريمة انتحال منصب مدع عام في مجلس القضاء الاعلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. السجن بحق "مجرمين" انتحالا منصب قضائي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. السجن بحق "مجرمين" انتحالا منصب قضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).