الذهب يتراجع مع صعود الدولار والأسواق تقيم بيانات التضخم الأميركية

2023/05/11 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثانية الخميس 11 مايو مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأميركية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي مع ترقب قرار بنك إنكلترا بشأن سعر الفائدة. وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.19 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.4% إلى 2029.60 دولار. وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل نيسان وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل نيسان 0.4% بعدما زاد 0.1% في مارس آذار. وصعد الدولار اليوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19 والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

المعادن النفيسة الأخرىوبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 24.90 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 1.7% إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2% تقريبا مسجلاً 1575.81 دولار.

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