نقابة الصحفيين العراقيين تنظم وقفة احتجاجية في سنوية شيرين أبو عاقلة

2023/05/11 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

نظمت نقابة الصحفيين العراقيين، صباح اليوم، وقفة إحتجاجية في الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد مراسلة قناة الجزيرة في غزة الزميلة شيرين أبو عاقلة، بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي..



رئيس إتحاد الصحفيين العرب، و مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم، وحشد من الصحفيين والسياسيين والناشطين في حقوق الإنسان، تحت شعار "العدالة لشيرين".

وألقى نقيب الصحفيين العراقيين كلمة أثناء الوقفة، طالب فيها بتحقيق عادل وشفاف ومحايد بإشراف منظمة العدل الدولية ومحكمة العدل الدولية وجهات معنية، بعيداً عن التضليل؛ بهدف الوصول الى الملابسات التي أدت الى إغتيال الزميلة أبو عاقلة، مشدداً على أن نقابة الصحفيين العراقيين، ممثلة بنقيبها ومجلس النقابة والهيئة العامة، تضم صوتها الى الأصوات المطالبة بالعدالة لمقتل شيرين في دول عربية وعالمية، وصولاً الى معاقبة الجناة".

وأكد اللامي: ان السكوت عن جريمة مقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة، يعد إخلالاً في البنية الحضارية للعالم، وأن النقابة، سبق أن طالبت بتحقيق عادل في الحادث ، إنطلاقاً من المسؤولية المهنية الى التصدي بالضد ممن يريد شراً بصحفيي العراق والعرب والعالم، سوا ء أكان إحتلالاً أم غيره".

وأثنى الزميل مؤيد اللامي على عمل مكتب قناة الجزيرة في العراق، معزياً أهل وأصدقاء وزملاء وجمهور شيرين أبو عاقلة.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم، الى أن: "نقابة الصحفيين العراقيين تلتزم موقفاً نقابياً ومهنياً إزاء ما يتعرض له صحفيو الأرض المحتلة في فلسطين وسواها من بقاع العالم" مبيناً: "ثمة جهات تسعى الى طمس الحقيقة التي سنظل وراءها ريثما يُلحق العقاب العادل بالجناة، ليبقى صحفيو الجزيرة وسواها ينقلون الحقيقة بحرية"

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